تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5 آلاف وحدة سكنية .. الحيدان: توزيع وحدات البسيتين تزامنًا مع عيد الفطر المبارك المنامة في 17 يونيو/ بنا / تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5 آلاف وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تزامناً مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، أكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د. خالد عبدالرحمن الحيدان بأن الوزارة بدأت صباح اليوم بتوزيع وحدات مشروع البسيتين الإسكاني على المواطنين المستفيدين، وذلك مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وقال إن الوزارة ومن خلال إدارة الخدمات الإسكانية قد قامت بالتواصل مع المواطنين المستفيدين من مشروع البسيتين من أجل الحضور إلى الوزارة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك لإتمام إجراءات تخصيص وحداتهم، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين الذين حضروا إلى مبنى الوزارة اليوم مستبشرين بهذه الخطوة، مثمنين أمر سمو ولي العهد بتوزيع المشاريع الاسكانية، ومتوجهين بالشكر إلى الحكومة الموقرة على ما توليه من اهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم.



وأشار الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية إلى التزام الوزارة بتسخير طاقاتها لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع كافة الوحدات السكنية التي أمر بها سموه حسب الجدول الزمني المخطط، ذلك باستقبال المواطنين المستفيدين بمختلف المشاريع الإسكانية على دفعاتٍ منظمة متتالية حتى نهاية أغسطس المقبل.

ولفت د. خالد الحيدان إلى أنَّ إجراءات التوزيع جرت بسلاسة ووسط استحسان وأجواء من الفرحة من قبل المواطنين ابتهاجاً بأمر توزيع الوحدات، مبينًا بأن الموظفين المختصين في إدارة الخدمات الإسكانية قاموا بتقديمِ عرض مرئي تضَّمن أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها.



ومن جانبهم، رفع المستفيدون شكرهم وامتنانهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وذلك على اهتمامهم ومتابعتهم للخدمات الإسكانية لتوفير السكن الملائم للأسرة البحرينية.





ح ب/و.ش



بنا 0913 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/17 - 37 : 12 PM