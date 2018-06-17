ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري شرقي أفغانستان إلى 36 كابول في 17 يونيو/ بنا / ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان إلى 36 شخصا.

وقال مدير الصحة العامة في ننكرهار، دكتور نجيب الله كاماوال لوكالة الأنباء الألمانية إن 65 شخصا آخرين قد أصيبوا في التفجير الذي وقع بعد ظهر أمس السبت في بلدة بضاحية الروضة.



وقد وقع الانفجار بينما كان مسلحو طالبان وقوات الحكومة الأفغانية والمدنيون يحتفلون بعطلة عيد الفطر باليوم الثاني من الهدنة التي أعلنتها طالبان لمدة ثلاثة أيام.



وقال المتحدث باسم حاكم الولاية ،عطاء الله خوجياني، وعضو المجلس المحلي في ننكرهار ،نيلوفار عزيزي، أمس السبت إن من بين الضحايا مقاتلون من طالبان وأفراد من قوات الأمن الأفغانية ومدنيون.

ووقع الحادث في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد الهدنة مع مسلحي طالبان المعلنة من جانب الحكومة ومدتها ثمانية أيام.



و.ش



بنا 0754 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/17 - 36 : 11 AM