وصول 629 مهاجرا على سفينة "أكواريوس" الى مدينة فالنسيا شرق اسبانيا بلنسية في 17 يونيو/ بنا / وصلت اليوم الى مدينة فالنسيا الساحلية شرق اسبانيا سفينة "أكواريوس" وعلى متنها 629 مهاجر، تم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وعرضت اسبانيا استقبال السفينة التابعة لمؤسسة خيرية على بعد 700 ميل بحري بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها.





وقد سلطت قضية السفينة الضوء على فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على كيفية إدارة أعداد هائلة من الأشخاص الفارين من الفقر والصراع.

وذكرت السلطات الاسبانية ان فريق يضم 2320 شخصا من متطوعين ومترجمين ورجال شرطة ومسؤولين في قطاع الصحة في انتظار السفينة.



وعرضت فرنسا استقبال أي مسافرين مؤهلين للحصول على اللجوء ويرغبون في الذهاب إلى هناك بعد أن انتقدت إيطاليا لعدم قبولها استقبال السفينة أكواريوس.









و.ش



بنا 0522 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/17 - 33 : 08 AM