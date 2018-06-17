مقتل 7 اشخاص واصابة 28 في حادثة انقلاب حافلة غرب المكسيك مكسيكو سيتي في 17 يونيو/ بنا / لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح في حادث انقلاب حافلة للركاب في مدينة غودالاهارا بولاية جاليسكو غرب المكسيك.



وذكرن مصادر محلي ان الحافلة انقلبت عندما سقطت في قناة أثناء مرورها عبر بلدة "تالاكويباكوي" جنوب شرق "غودالاهارا".



وقال المدعي العام في جاليسكو ان من بين القتلى طفلان يبلغان من العمر عامين و 11 عامًا، وأصيب 28 آخرون بجروح، لايزال 25 منهم يتلقون العلاج في خمسة مستشفيات بالمنطقة، بينما خرج ثلاثة آخرون من المستشفى.





و.ش



بنا 0449 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/17 - 03 : 08 AM