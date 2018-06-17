مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 17 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/بـرعـاية جلالة المـلك المفـدى البحرين تستضيف اجتماع لجنة التراث العالمي الأحد المقبل.

/وزير الداخلية يقوم بزيارة لمديريات الشرطة بالمحافظات ويشيد بدور رجال الأمن فيما يقدمونه من تضحيات.

/وزير الإسكان: بدء توزيع وحدات عراد مع عيد الفطر المبارك.

/وزيرة الصحة تزور مرضى السلمانية والمسنين في المحرق.

/السفير الروسي: تعاون لإطلاق أول قمر صناعي وتدريب أول رائد فضاء بحريني.

/قانون جديد للتصدي لأعمال تشويه الحدائق والمباني العامة بكتابة عبارات لائقة أو غير لائقة على جدرانها.

/كتاب يوثق إنجازات ومآثر سمو الشيخ عبدالله بن خالد.

/انطلاق أول دراسة خليجية لمسببات فشل عضلة القلب بين الخليجيين.

/«الأشغـال» طرحت 94 منـاقصة داخليـة للربع الأول من العام الحالي.

/دراسة بجامعة البحرين تدعو إلى تنفيذ برامج إرشادية لتخفيف القلق الاجتماعي.

/بلدية الجنوبية تبحث مع شركة النظافة تكثيف العمل للحفاظ على النظافة.

/«حزب الله» يحول مطار بيروت إلى مركز تهريب إيراني.

/زيادة أسعار المحروقات في مصر بنسبة تصل إلى 50%.

/مطار الحديدة.. سيطرة نارية وطرق الإمداد مقطوعة.

/سيارة أجرة تصدم مارة في موسكو وتصيب ثمانية أشخاص بجروح.

/20 قتيلا في هجوم استهدف محتفلين بالهدنة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

/رئيس وزراء اليابان يؤكد الإعداد لقمة مع الزعيم الكوري الشمالي.

/إيطاليا تصر على منع سفن منظمات تنقذ مهاجرين من الرسو في موانئها.

/اللاجئون الروهينجا يحتفلون بعيد الفطر للمرة الأولى في بنجلاديش.



و.ش



بنا 0443 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/17 - 48 : 07 AM