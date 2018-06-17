مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/17 - 48 : 07 AM
المنامة في 17 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/بـرعـاية جلالة المـلك المفـدى البحرين تستضيف اجتماع لجنة التراث العالمي الأحد المقبل.
/وزير الداخلية يقوم بزيارة لمديريات الشرطة بالمحافظات ويشيد بدور رجال الأمن فيما يقدمونه من تضحيات.
/وزير الإسكان: بدء توزيع وحدات عراد مع عيد الفطر المبارك.
/وزيرة الصحة تزور مرضى السلمانية والمسنين في المحرق.
/السفير الروسي: تعاون لإطلاق أول قمر صناعي وتدريب أول رائد فضاء بحريني.
/قانون جديد للتصدي لأعمال تشويه الحدائق والمباني العامة بكتابة عبارات لائقة أو غير لائقة على جدرانها.
/كتاب يوثق إنجازات ومآثر سمو الشيخ عبدالله بن خالد.
/انطلاق أول دراسة خليجية لمسببات فشل عضلة القلب بين الخليجيين.
/«الأشغـال» طرحت 94 منـاقصة داخليـة للربع الأول من العام الحالي.
/دراسة بجامعة البحرين تدعو إلى تنفيذ برامج إرشادية لتخفيف القلق الاجتماعي.
/بلدية الجنوبية تبحث مع شركة النظافة تكثيف العمل للحفاظ على النظافة.
/«حزب الله» يحول مطار بيروت إلى مركز تهريب إيراني.
/زيادة أسعار المحروقات في مصر بنسبة تصل إلى 50%.
/مطار الحديدة.. سيطرة نارية وطرق الإمداد مقطوعة.
/سيارة أجرة تصدم مارة في موسكو وتصيب ثمانية أشخاص بجروح.
/20 قتيلا في هجوم استهدف محتفلين بالهدنة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
/رئيس وزراء اليابان يؤكد الإعداد لقمة مع الزعيم الكوري الشمالي.
/إيطاليا تصر على منع سفن منظمات تنقذ مهاجرين من الرسو في موانئها.
/اللاجئون الروهينجا يحتفلون بعيد الفطر للمرة الأولى في بنجلاديش.
و.ش
بنا 0443 جمت 17/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/17 - 48 : 07 AM