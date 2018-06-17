الطقس في مملكة البحرين اليوم : حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 17 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاحد سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع ان يكون مغبر لاحقا.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احيانا خلال النهار.

وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 42 درجة مئوية .. والصغرى : 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 60 % الصغرى 10 % .



شروق الشمس: 04:45 صباحا غروب الشمس 06:32 مساءا



م خ



بنا 0303 جمت 17/06/2018





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