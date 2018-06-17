ماكرون يدعو إلى احتواء التصعيد في أوكرانيا

باريس في 16يونيو/ بنا / دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم السبت، أطراف النزاع في شرق أوكرانيا إلى "التنفيذ السريع" لإجراءات احتواء التصعيد بالمنطقة.

وأكد ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، بحسب بيان القصر الرئاسي الفرنسي (اليزيه)، على أهمية أن تعمل كل الأطراف على تنفيذ الإجراءات التي وافق عليها وزراء الخارجية الفرنسي والألماني والروسي والأوكراني خلال اجتماعهم الاثنين الماضي في برلين.

ودعا الرئيس الفرنسي كلا من أوكرانيا وروسيا إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقات "مينسك" في كل أبعادها، موضحا أن هذه الإجراءات "تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

وأضاف أن "المشاورات تناولت كذلك تطور العلاقات الفرنسية - الأوكرانية وتقدم الإصلاحات في أوكرانيا".





م خ



بنا 0058 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/17 - 37 : 05 AM