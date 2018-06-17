مصرع ثلاثة أشخاص اثر تحطم طائرة هليكوبتر جنوب غرب الصين

بكين في 16 يونيو/ بنا / لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اثر تحطم طائرة هليكوبتر في "كونمينج" بمقاطعة "يوننان" بجنوب غرب الصين حسب السلطات الصينية.

ونقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن مسؤولين في مستشفى الشعب بكونمينج أن الطائرة الهليكوبتر فُقدت صباحا، بينما كانت تقوم بمهمة إنقاذ طارئة إلى مستشفى الشعب في مدينة "أنينج".

وقالت انه "تم العثور على حطام الطائرة في محجر بمنطقة شيشان ، حيث ان الثلاث اشخاص الذين كانوا على متنها لقوا مصرعهم" مشيرة الى انه يجرى التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.



م خ



بنا 2151 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/06/17 - 02 : 01 AM