الطقس حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق المنامة في 16 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم وحتى مساء يوم غدا الاحد سيكون بمشيئة الله حسن ومن المتوقع ان يكون مغبر في وقت لاحق، ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة ولكنها من 17 إلى 22 عقدة غدا وتصل من 22 إلى 27 عقدة احياناً.



تحذير: عن رياح شمالية غربية قوية السرعة غدا لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 41 م الصغرى 29 م، الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 15%.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1734 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/16 - 43 : 08 PM