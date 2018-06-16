مقتل 17 شخصا في تدافع داخل ناد في كراكاس كراكاس في 16 يونيو / بنا / لقي 17 شخصا مصرعهم بينهم ثمانية قاصرين فجر اليوم السبت داخل ناد بعدما اندلعت مشادة والقى شخص قنبلة غاز مسيل للدموع ما ادى الى تدافع في المكان، وفق ما افاد وزير الداخلية والعدل الفنزويلي نيستور ريفيرول.



وبحسب وكالة فرانس برس فقد صرح ريفيرول للتلفزيون بان "مشادة اندلعت في ساعات الفجر الاولى، والقى احد الاشخاص المشاركين فيها قنبلة غاز مسيل للدموع ادت الى تدافع الاشخاص الذين كانوا داخل النادي ويقدر عددهم ب500 شخص ما اسفر عن مقتل 17 منهم"، موضحا انه تم توقيف سبعة اشخاص.



واوضحت السلطات أن الضحايا قضوا اختناقا وبسبب تعرضهم لإصابات متعددة.



وحصل التدافع خلال الاحتفال بتسليم شهادات لخريجين ثانويين في منطقة ال باريزو في العاصمة الفنزويلية.



وأعلن الوزير توقيف سبعة اشخاص بينهم قاصران القى احدهما قنبلة الغاز المسيل للدموع.



وقال ريفيرول إنه تم توقيف المسؤول عن النادي لعدم التزامه "التدابير الواجبة التطبيق بمنع ادخال اسلحة نارية وذخيرة" الى الاماكن العامة.







ع ذ



بنا 1703 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/16 - 07 : 08 PM