مصرع ما لا يقل عن 25 عنصرا من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني البيضاء/ اليمن في 16 يونيو / بنا / لقي ما لا يقل عن 25 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران الجيش اليمني في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية " سبأ " عن قائد اللواء ١٧٣ مشاه العميد صالح عبد ربه المنصوري قوله إن معارك عنيفة اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم السبت في منطقة أشعاب فضحة بمديرية الملاجم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الحوثيين بينهم قائد المليشيا في جبهة فضحة المدعو احمد احمد الجنيدي.

وقال العميد المنصوري" إن القيادي الحوثي "الجنيدي" هو شقيق قائد المليشيا السابق المكنى "ابو الباقر" والذي لقى مصرعه في نفس الجبهة وأن جثث المليشيا مازالت متناثرة في الجبال".

وأضاف " أن المعارك شارك فيها طيران التحالف العربي بعدة غارات أسفرت عن تدمير ستة أطقم تابعة للمليشيا كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة، فيما قصفت مدفعية الجيش مواقع متفرقة للمليشيا بذات الجبهة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين".





ع ذ



بنا 1459 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/16 - 05 : 06 PM