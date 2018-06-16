تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية .. وزير الإسكان: بدء توزيع وحدات عراد مع عيد الفطر المبارك المنامة في 16 يوليو / بنا / تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تزامناً مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بأن الوزارة بدأت صباح اليوم بتوزيع وحدات مشروع عراد الإسكاني، وذلك مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لتواصل جهودها كذلك يوم غد ثالث أيام عيد الفطر المبارك بتوزيع وحدات مشروع البسيتين الإسكاني.



وأوضح وزير الإسكان على هامش مباشرته لإجراءات توزيع المشروع على المواطنين أنَّ مشروع عراد الإسكاني يشهد نسب إنجاز متقدمة للغاية إيذانًا بتسكين المستفيدين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع جاء مكمّلاً لسلسلة المشاريع الإسكانية المتوالية في مختلف مناطق المملكة، والتي يتم تشييدها ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية، وخطة استراتيجية تنفيذاً للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة.



وأعرب عن سعادته بسير إجراءات توزيع الـ 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد وفق الجدول الزمني المخصص لبرنامج التوزيع، مؤكدًا إلى أن الوزارة حرصت على أن يتخلل التوزيع أيام عيد الفطر المبارك، بهدف مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه الأيام المباركة من جهة، وضمان استمرار عملية التوزيع والتسريع بها حتى يتسنى إتمامها في أقصر مدة ممكنة من جهةٍ أخرى.



ولفت الوزير إلى التزام الوزارة بتسخير طاقاتها لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع كافة الوحدات السكنية التي أمر بها سموه حسب الجدول الزمني المخطط، ذلك باستقبال المواطنين المستفيدين بمختلف المشاريع الإسكانية على دفعاتٍ منظمة متتالية حتى نهاية أغسطس المقبل.



ورفع وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أسمى آيات الشكر والعرفان إلى الحكومة الموقرة على ما أولته من دعمٍ ورعاية غير محدودة للخدمات الإسكانية، وحرصها على توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستواصل العمل بالتزام تام نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات جلالة الملك المفدى وتوزيعها على المستفيدين، من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.



وأضاف أن الوزارة تستند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام على الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزارة، حيث تولي الحكومة الموقرة اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع الإسكانية تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية، وتسخير كافة الإمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.



وتوجه المهندس باسم الحمر بأصدق التهاني والتبريكات إلى جميع المستفيدين من الوحدات السكنية، مجدداً تعهد الوزارة تنفيذ أمر سمو ولي العهد في أسرع وقت ممكن، والاستمرار في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاسكانية من أجل إتمام أوامر التوزيعات في مختلف المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة بكافة محافظات المملكة ومشاريع مدن البحرين الجديدة.





أ.أ/ع ذ



بنا 1320 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/16 - 32 : 04 PM