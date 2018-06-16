معالي وزير الداخلية يقوم بزيارة مديريات الشرطة ويهنيء منتسبيها بعيد الفطر ويشيد بجهودهم في حفظ الأمن‎ المنامة في 16 يونيو / بنا / قام الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، يرافقه سعادة رئيس الأمن العام ، بزيارة صباح اليوم إلى مديريات الشرطة بالمحافظات ، التقى معاليه خلالها عددا من الضباط وضباط الصف والأفراد ، ونقل لهم تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، حفظه الله ورعاه ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ورعاه ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



كما أعرب معالي الوزير لمنتسبي مديريات الشرطة عن خالص تهانيه بهذه المناسبة ، مشيدا بجهودهم وأدائهم وتحملهم للمسئولية الأمنية في حفظ الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة لدى كافة المواطنين والمقيمين .



وقال معالي الوزير "أردت أن أشارككم في هذه المناسبة المباركة ، وإنني وكافة المسئولين في الوزارة معكم وندعمكم ونقف بجانبكم حتى تؤدوا رسالتكم النبيلة في حفظ الأمن والأمان " ، معربا معاليه عن تقديره لجهودهم في تطبيق النظام والقانون ، وأدائهم الراقي وعملهم الوطني المتميز.



كما أشاد معالي وزير الداخلية برجال الأمن في مختلف الإدارات والأقسام على ما يقدمونه من تضحيات وما يبذلونه من جهد ، وهم يواصلون العمل بكل كفاءة واقتدار في أداء الواجب ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن الغالي في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه .



أ.أ/ع ذ



بنا 1301 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/16 - 59 : 04 PM