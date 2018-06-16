الرئيس اليمني يشيد بالدور المحوري الهام لدول التحالف العربي في المناطق المحررة عدن في 16 يونيو/بنا/اشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالدور المحوري الهام الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية والتي قدمت من اجل ذلك وفي سبيله التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني الفارسي في اليمن والمنطقة.



وعبر الرئيس اليمني خلال استقباله اليوم قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد محمد خميس الحساني ونائبه مصلح الثبيتي وعدد من الضباط من القوات السعودية والاماراتية عن تقديره وامتنانه للموقف الثابت الذي أتسموا ويتحلون به في دعم اليمنيين والمساندة الميدانية الفاعلة في مختلف الجبهات والاسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار المنشود.



واكد قائد قوات التحالف العربي في عدن ونائبه وعدد من الضباط المضي قدما وبثبات لتحقيق اهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل لنجدة ودعم اليمنيين وترجمة لتوجيهات قيادتهم .





س.ي



بنا 1202 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/06/16 - 29 : 03 PM