تستلم رئاسته الشهر الجاري ..البحرين مقرا لاتحاد الكيميائيين الخليجي المنامة في 16 يونيو/بنا/ رفع الدكتور عبدالواحد النكال رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر على دعمه لاتحاد الكيميائيين الخليجي والموافقة على تسجيله في مملكة البحرين لتكون مقرا دائما له يحتضن كيميائيي الخليج .







وأشار النكال إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت في 14 مايو الماضي على تسجيل اتحاد الكيميائيين الخليجي في البحرين، منوها بالدور الكبير الذي قام به معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة من خلال رفعه ملف الاتحاد إلى رئاسة مجلس الوزراء اضافة الى جهود جمعية الكيميائيين البحرينية التي ساهمت بشكل كبير في تأسيس الاتحاد وإشهاره في 2016 بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة من الجمعيات الكيميائية الإماراتية والسعودية والكويتية.



وأعلن أن رئاسة الاتحاد في دورته القادمة ستنتقل إلى مملكة البحرين حيث ستستضيف جمعية الكيميائيين البحرينية الاجتماع الدوري الثالث للاتحاد في 29 يونيو الجاري الذي سيتم خلاله انتخاب أمانة عامة للاتحاد للدورة القادمة، .



وأوضح بأن الاتحاد يضم تحت مظلته حاليا الجمعيات الخليجية الكيميائية المؤسسة الأربع وسيضم مستقبلا الجمعيات والنقابات العلمية الكيميائية الرسمية في دول الخليج العربية من أجل التعاون العلمي وتوحيد الجهود وتعزيز مكانة علم الكيمياء في الخليج وتبادل الخبرات والمعارف وتكريس العمل في البحث العلمي والإنتاج الفكري بما يكمّل مبادرات القطاعات الوطنية القائمة لإيجاد الحلول الدائمة للتحديات في الخليج في مجالات الكيمياء والطاقة والتدريب والتعليم.



واضاف النكال ان اتحاد الكيميائيين الخليجي سيدعم البحث العلمي في المجالات الكيميائية من أجل تطوير الصناعات الكيميائية بدول الخليج ونقل التكنولوجيا الحديثة إليها، مع الإسهام في خلق مبتكرات كيميائية جديدة الى جانب السعي لمواءمة برامج التعليم والتدريب، ودعم استحداث برامج تخصصية متعددة في الكليات والمعاهد التي تدرس بها علوم الكيمياء بما يتماشى مع البرامج الحديثة المماثلة في الدول المتقدمة، وتوفير الكفاءات الكيميائية.



وأكد النكال: بأن تنظيم المؤتمرات الكيميائية الخليجية وعقد الاجتماعات والندوات، والحلقات العلمية والفنية وورش العمل على مستوى دول الخليج هي من أولويات برامج للاتحاد.



س.ي



بنا 0928 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/16 - 38 : 12 PM