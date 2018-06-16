الجيش اليمني يعلن سيطرته على ميناء ‏الحديدة ودحر الحوثيين منه

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2018/06/16 - 56 : 10 AM
عدن في 16 يونيو /بنا/ أعلن الجيش اليمني سيطرته على ميناء الحديدة ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية وذلك في رابع أيام العملية العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني لاستعادة مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي .
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيطرة قوات الجيش والمقاومة بإسناد من قوات التحالف العربي على المطار عقب معارك انهارت فيها صفوف المليشيا وفرار جماعي لمقاتليها .
وأفاد أن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.
الجيش اليمني سيطرته على ميناء الحديدة من جهة أخرى أشار المركز الإعلامي أن بوارج ومقاتلات التحالف العربي قامت بقصف القاعدة والكلية البحرية في المدينة التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية .
س.ي
بنا 0744 جمت 16/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/16 - 03 : 11 AM