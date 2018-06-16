الجيش اليمني يعلن سيطرته على ميناء ‏الحديدة ودحر الحوثيين منه عدن في 16 يونيو /بنا/ أعلن الجيش اليمني سيطرته على ميناء ‏الحديدة ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية وذلك في رابع أيام العملية ‏العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني لاستعادة مدينة الحديدة ‏وميناءها الاستراتيجي .‏







وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيطرة قوات الجيش ‏والمقاومة بإسناد من قوات التحالف ‏العربي على المطار عقب معارك انهارت ‏فيها صفوف المليشيا وفرار جماعي لمقاتليها .

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وأفاد أن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ‏ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.



الجيش اليمني سيطرته على ميناء ‏الحديدة من جهة أخرى أشار المركز الإعلامي أن بوارج ومقاتلات التحالف العربي قامت بقصف القاعدة والكلية البحرية في المدينة التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية .‏



س.ي



بنا 0744 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/16 - 03 : 11 AM