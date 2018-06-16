Saturday   16 Jun 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الجيش اليمني يعلن سيطرته على ميناء ‏الحديدة ودحر الحوثيين منه
2018/06/16 - 56 : 10 AM
عدن في 16 يونيو /بنا/ أعلن الجيش اليمني سيطرته على ميناء ‏الحديدة ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية وذلك في رابع أيام العملية ‏العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني لاستعادة مدينة الحديدة ‏وميناءها الاستراتيجي .‏



وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيطرة قوات الجيش ‏والمقاومة بإسناد من قوات التحالف ‏العربي على المطار عقب معارك انهارت ‏فيها صفوف المليشيا وفرار جماعي لمقاتليها .

وأفاد أن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ‏ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.

الجيش اليمني سيطرته على ميناء ‏الحديدة من جهة أخرى أشار المركز الإعلامي أن بوارج ومقاتلات التحالف العربي قامت بقصف القاعدة والكلية البحرية في المدينة التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية .‏

س.ي

بنا 0744 جمت 16/06/2018


عدد القراءات : 17         اخر تحديث : 2018/06/16 - 03 : 11 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English