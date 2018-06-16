170 قتيلا في احتجاجات نيكاراجوا والحكومة ترفض اجراء تحقيق دولي ماناجوا في 16 يونيو/ بنا / ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في نيكاراجوا المناهضة لحكومة الرئيس دانييل أورتيغا في نيكاراغوا إلى 170 شخصا.

وتعثرت المحادثات مع مؤسسات المجتمع المدني لإنهاء الاضطرابات بعد أن رفضت الحكومة دعوات لإجراء تحقيق دولي في أعمال العنف.



ووافق الرئيس دانييل أورتيجا على استئناف المحادثات التي توسطت فيها الكنيسة الكاثوليكية والتي تهدف أيضا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

ورفضت الحكومة اقتراحا من الكنيسة للسماح لهيئتين دوليتين وفريق من الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في أعمال القتل والجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال المظاهرات.



واندلعت الاحتجاجات ضد أورتيجا وزوجته، نائبة الرئيس روساريو موريو، بسبب محاولات فاشلة لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، تحولت إلى مطالبات بتنحي الرئيس بعد 11 عاما في السلطة وسط اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.











و.ش



بنا 0532 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/06/16 - 39 : 08 AM