فرنسا تدرس عملية لإزالة الألغام في ميناء الحديدة بعد العمليات العسكرية باريس في 16 يونيو/بنا/ كشفت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الجمعة أن "باريس تدرس عملية لإزالة الألغام، للسماح بدخول ميناء الحديدة في اليمن عند اكتمال العملية العسكرية التي ينفذها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية"، وفق الخارجية الفرنسية.



وأكدت الوزارة أن "باريس لا تنفذ في هذه المرحلة أي عمليات عسكرية في منطقة الحديدة، وليست جزءا من التحالف الذي بدأ هذا الأسبوع عملية تحرير المدينة".



وكان مسؤول إماراتي قد أبلغ (رويترز) يوم الخميس بأن "فرنسا وافقت على تقديم الدعم في إزالة الألغام للعملية وأن معلومات المخابرات الإماراتية تشير إلى أن الحوثيين، الذين يسيطرون على المدينة، زرعوا ألغاما في الميناء".





خ.أ



بنا 0158 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/16 - 04 : 05 AM