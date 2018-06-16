مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 16 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



جلالة الملك المفدى يشارك جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك.



جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني هاتفيا مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.



جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني هاتفيا مع الرئيس المصري و سمو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي بمناسبة عيد الفطر المبارك.



رئيسا مجلسي الشورى والنواب: توجيهات الملك ترسم خريطة الطريق لتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز دعائم الدولة المدنية.



وزير الأشغال يبحث مع السفير اللبناني سبل التعاون المشترك.



خبراء سياحة لـ (بنا): معدلات إشغال الفنادق في البحرين تتجاوز 80% في إجازة عيد الفطر.



وزير شئون الكهرباء والماء يرعى مؤتمر ومعرض الفرص الإستثمارية في إستدامة الطاقة في أكتوبر المقبل.



رئيس مجلس الأوقاف السنية يثمن الأمر الملكي السامي بإنشاء كلية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة للدراسات الإسلامية.



مملكة البحرين تحولت في أيام العيد إلى ملتقى العوائل الخليجية والعربية.



في مشروع قانون مهم أمام مجلس النواب: منع فاقدي الحقوق السياسية من مجالس إدارة الأندية الاجتماعية.



حقوقية «الشورى والنواب» للبرلمان الأوروبي: البحرين قامت بخطوات لحماية مواطنيها والمقيمين بها من الإرهاب كما فعلت الدول الأوروبية..



دولة الامارات تسير الجسر الاغاثي العاجل الى محافظة الحديدة اليمنية.



مقتل 96 من عناصر ميليشيا الحوثي في معركة الحديدة على يد المقاومة اليمنية.



الرئيس الروسي يستقبل في الكرملين ولي العهد السعودي.



وزير الداخلية الألماني يقيل رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.



اليابان تسن قانونا للحد من التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية الدقيقة.



مقتل 3 مسلحين في غارات على مستودع اسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي افغانستان.



واشنطن: سنرد بحزم على انتهاكات الحكومة السورية في مناطق خفض التصعيد.



صندوق أبوظبي للتنمية يدعم الاقتصاد الأثيوبي وتحقيق التنمية المستدامة بـ 3 مليارات دولار.



ردا على فرض رسوم من الرئيس ترامب..الصين تفرض رسوما إضافية 25% على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار.











خ.أ



بنا 0151 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/16 - 57 : 04 AM