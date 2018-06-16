الطقس في البحرين اليوم حسن لكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق

|
2018/06/16 - 48 : 04 AM
المنامة في 16 يونيو/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله حسن، ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا من 20 إلى 25 عقدة خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.
تحذير: عن رياح قوية السرعة خلال النهار لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.
درجة الحرارة : العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 30 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 70% الصغرى 15% .
شروق الشمس: 04:45 صباحا غروب الشمس 06:31 مساءا
خ.أ
بنا 0141 جمت 16/06/2018
عدد القراءات : 19
اخر تحديث : 2018/06/16 - 48 : 04 AM