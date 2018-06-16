الطقس في البحرين اليوم حسن لكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق المنامة في 16 يونيو/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله حسن، ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا من 20 إلى 25 عقدة خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.



تحذير: عن رياح قوية السرعة خلال النهار لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



درجة الحرارة : العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 70% الصغرى 15% .



شروق الشمس: 04:45 صباحا غروب الشمس 06:31 مساءا



خ.أ



بنا 0141 جمت 16/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/16 - 48 : 04 AM