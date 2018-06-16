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الطقس في البحرين اليوم حسن لكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق
2018/06/16 - 48 : 04 AM
المنامة في 16 يونيو/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله حسن، ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا من 20 إلى 25 عقدة خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.

تحذير: عن رياح قوية السرعة خلال النهار لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

درجة الحرارة : العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70% الصغرى 15% .

شروق الشمس: 04:45 صباحا غروب الشمس 06:31 مساءا

خ.أ

بنا 0141 جمت 16/06/2018


عدد القراءات : 19         اخر تحديث : 2018/06/16 - 48 : 04 AM
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