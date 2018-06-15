اليابان تسن قانونا للحد من التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية الدقيقة طوكيو في 15 يونيو / بنا / مرر البرلمان الياباني قانونا معدلا يهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية الدقيقة "ميكروبلاستيك".



ويدعو القانون الذي تم سنه اليوم الجمعة الشركات إلى تعزيز عمليات إعادة التدوير لخفض النفايات البلاستيكية وإلى الامتناع عن استخدام جسيمات بلاستيكية دقيقة تدعى الحبيبات الدقيقة "ميكروبيدات".

والميكروبلاستيك هي قطع طولها أقل من خمسة ميليمترات مفتتة جراء الأشعة فوق البنفسجية أو أمواج المحيطات. أما الميكروبيدات فهي جسيمات أصغر منها وتستخدم في منتجات تقشير بشرة الوجه ومعاجين الأسنان.



وهذه المواد تضر بالنظام البيئي البحري لأنها تمتص مواد ضارة ولأنها صغيرة الحجم جدا لأن يتم جمعها.



ويتماشى التعديل القانوني مع التوجه العالمي لمعالجة قضايا متعلقة بالميكروبلاستيك.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي اقترح حظر استخدام المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة مثل قصبات الشرب وأواني المائدة.



ع ذ



بنا 1647 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/15 - 54 : 07 PM