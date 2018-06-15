الطقس حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق المنامة في 15 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم وحتى مساء يوم غدا السبت سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.





الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا من 20 إلى 25 عقدة خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.



تحذير: عن رياح قوية السرعة خلال النهار لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



درجة الحرارة : العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 70% الصغرى 15% .



شروق الشمس: 04:45 صباحا غروب الشمس 06:31 مساءا





ع إ ح/ع ذ



بنا 1639 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/15 - 46 : 07 PM