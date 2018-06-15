وزير الأشغال يبحث مع السفير اللبناني سبل التعاون المشترك المنامة في 15 يونيو / بنا / استقبل سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بمكتبه بشؤون البلديات سعادة سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة السيد ميلاد نمـّور.







وخلال المقابلة استعرض خلف العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، كما أشاد بجهود سعادة السفير في سبيل تعزيز تلك الروابط في مختلف المجالات، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الروابط الأخوية بين المنامة وبيروت، وأعرب سعادة وزير الأشغال عن أمنياته الصادقة للسفير اللبناني بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

كما تباحث سعادة الوزير مع السفير ميلاد نمـّور في سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الاستفادة من الخبرات الهندسية والاستشارية، بجانب التعاون في المجال الزراعي من حيث تعزيز الصادرات اللبنانية للبحرين من الفواكه الطازجة.



من جهته أشاد سعادة السفير اللبناني بمتانة الأواصر التي تجمع الشعبين البحريني واللبناني، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في مجال البنية التحتية في مختلف محافظات مملكة البحرين، متمنياً للبحرين وشعبها مزيداً من النهضة والتطور.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1607 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/15 - 14 : 07 PM