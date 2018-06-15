دولة الامارات تسير الجسر الاغاثي العاجل الى محافظة الحديدة اليمنية أبوظبي في 15 يونيو / بنا / بدأت دولة الامارات بتسيير الجسر الاغاثي العاجل إلى محافظة الحديدة و الذي يشمل تقديم مساعدات إنسانية وغذائية يتم توجيهها للمناطق المحررة في المحافظة.







وفي تصريح له نقلته وكالة انباء الامارات " وام " جدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

و نوه سمو الشيخ حمدان بن زايد إلى أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ببدء هيئة الهلال الأحمر تسيير الجسر الاغاثي العاجل إلى محافظة الحديدة اليوم و الذي يشتمل على تقديم مساعدات إنسانية وغذائية يتم توجيهها للمناطق المحررة في المحافظة .

و قال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواكب عمليات تحرير مناطق الساحل الغربي بالمزيد من المساعدات الإنسانية و التنموية لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم على استعادة نشاطهم و حيويتهم وإعادة الحياة بها إلى طبيعتها بل وأحسن مما كانت عليه في السابق إلى جانب المساهمة في عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بعد أن هجروها بسبب تصاعد وتيرة الأحداث هناك.

و يشمل الجسر الإغاثي العاجل تسيير10 بواخر إماراتية محملة بمساعدات تشمل 13500 طن من المواد الغذائية المتنوعة بالإضافة إلى تسيير جسر جوي لليمن يشمل 3 رحلات جوية تنقل 10 آلاف و436 طردا غذائيا للشعب اليمني الشقيق.

و تنقل باخرة المساعدات الأولى نحو 500 طن من الأرز والطحين والباخرة الثانية 1000 طن من المواد الغذائية المتنوعة والباخرة الثالثة 3000 طن من المواد الغذائية المتنوعة والباخرة الرابعة 3000 طن من المواد الغذائية المتنوعة والباخرة الخامسة 3000 طن من المواد الغذائية المتنوعة والباخرة السادسة 3000 طن من المواد الغذائية المتنوعة.

و سيرت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي فجر اليوم سفينة تحمل 10000 طن " عشرة آلاف طن " من القمح يتوقع وصولها يوم 22 يونيو الجاري تكفي 800 ألف شخص لمدة أسبوعين منهم 480 ألف طفل و160 ألفا من النساء وذلك في اطار الحرص على التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يشهدها اليمن خاصة بمحافظة الحديدة وإمداد الشعب اليمني الشقيق بالسلع الاستراتيجية كالقمح الذي يعتبر مكونا أساسيا من الاحتياجات الغذائية اللازمة لاستمرار الحياة حيث تأتي هذه السفينة استكمالا لما تم تسييره من سفن لشحن المساعدات وقوافل المساعدات البرية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر قد سيرت يوم 10 يونيو الجاري سفينة مساعدات بحمولة 65000 سلة غذائية وصلت إلى اليمن تكفي السلة الواحدة منها أسرة لمدة شهر بإجمالي مستفيدين بلغ عددهم 455 ألف فرد منهم 273 ألف طفل و91 ألف امرأة .

كما سيرت الهيئة سفينة شحن مساعدات في 10 يونيو أيضا من أبوظبي يتوقع وصولها يوم 22 يونيو الجاري تحمل 500 طن من المساعدات الغذائية تكفي 12 ألف شخص لمدة أسبوعين منهم 7200 طفل و 2400 من النساء إضافة إلى سفينة انطلقت أمس تحمل 1000 طن من المساعدات الغذائية ومن المتوقع وصولها يوم 23 يونيو و تكفي 24 ألف شخص لمدة أسبوعين " 14 ألفا و400 طفل و 4800 من النساء " في الوقت الذي يجري فيه تجهيز 100 شاحنة من السوق المحلية اليمنية تحمل كل منها 1000 سلة غذائية تكفي 100 ألف أسرة لمدة شهر باجمالي عدد مستفيدين 700 ألف فرد منهم 480 ألف طفل و160 ألفا من النساء .

وفيما يتعلق بالجسر الجوي تنقل الطائرة الأولى 2010 طرود غذائية والطائرة الثانية 2010 طرود غذائية آخرى و الطائرة الثالثة 6416 طردا غذائيا على أن يتم الاعلان كل اسبوع عن خطة المساعدات الانسانية من الجسر الإغاثي الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الاماراتي .

يشار الى أن دولة الامارات قدمت خلال الفترة من أبريل 2015 إلى مايو 2018 مساعدات لليمن بلغت نحو 13.85 مليار درهم / 3.77/ مليار دولار أمريكي استهدفت مساعدة ما يزيد عن 13.8 مليون يمني منهم 5.3 مليون طفل.





ع ذ



بنا 1532 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/15 - 38 : 06 PM