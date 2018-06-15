جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني هاتفيا مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية المنامة في 15 يونيو / بنا / جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .





وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالعزة والرفعة.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1409 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/06/15 - 25 : 05 PM