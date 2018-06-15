عاهل البلاد المفدى يتبادل التهاني هاتفيا مع الرئيس المصري و سمو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود المنامة في 15 يونيو / بنا / جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة .







وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالعزة والرفعة.



كما تلقى جلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود .

وتم خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مبتهلين إلى المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية و شعبيهما الشقيقين باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والسؤدد .





ن.ع/ع ذ



بنا 1248 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/15 - 04 : 04 PM