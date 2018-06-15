وزير شئون الكهرباء والماء يرعى مؤتمر ومعرض الفرص الإستثمارية في إستدامة الطاقة في أكتوبر القادم المنامة في 15 يونيو/ بنا / إستقبل الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الدكتور عبد الحسن الديري رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرافقه عدد من أعضاء الجمعية، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مشيدا بجهود الجمعية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الاقتصاد الوطني والإسهام في تقوية دور استدامة الطاقة في خلق فرص تجارية أو إزالة صعوبات يمر بها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وقد أبدى المسئولون بجمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغبتهم في تنظيم مؤتمر ومعرض تحت رعاية وزير شئون الكهرباء والماء في مجال استدامة الطاقة وكفاءتها في شهر أكتوبر القادم بالتعاون مع شركة ترشيد الطاقة للاستشارات والخدمات، وفي هذا الصدد أبدى الوزير موافقته على رعاية هذا المؤتمر والمعرض مؤكداً دعمه وتشجيعه لمثل هذه الفعاليات التي تعود بالنفع على مملكة البحرين



من جانبه، أكد الدكتور الديري والمسئولون بالجمعية حرص الجمعية على تطوير دورها وتفعيل شراكاتها مع مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة في هذا المجال بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وأعربوا عن خالص الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال والترحيب وفتح المجال لتوطيد علاقات التعاون بين الطرفين، وعلى تفضل الوزير بالموافقة على رعاية المؤتمر والمعرض في أكتوبر القادم.



حضر اللقاء المهندس ألكساندر السماهيجي القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة، والمهندس رامي عثمان مستشار الوحدة.



ن.ع/م.ح.



بنا 1154 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/15 - 00 : 03 PM