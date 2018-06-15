مقتل 3 مسلحين في غارات على مستودع اسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي افغانستان

كابول في 15 يونيو / بنا / قُتل ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين من جماعة خراسان التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في غارة جوية في إقليم ننجارهار شرقي أفغانستان.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الدفاع الأفغانية قولها في بيان لها اليوم ان الغارة الجوية نفذت في محيط منطقة آتشين، واستهدفت مستودع أسلحة وذخيرة للجماعة الإرهابية وأسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين على الأقل، وقد تم تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال الغارة الجوية.



يشار الى أن المقاتلين الذين ينتمون إلى جماعة طالبان وكذلك جماعة خراسان ينشطون في بعض المناطق النائية وأجزاء من إقليم ننجارهار الذى كان من بين المقاطعات الهادئة نسبياً في شرق أفغانستان، لكن المسلحين المناهضين للحكومة دأبوا على توسيع تمردهم في هذا الإقليم خلال السنوات الأخيرة.





م.ح.



بنا 0948 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/06/15 - 52 : 12 PM