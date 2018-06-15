جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي بمناسبة عيد الفطر المبارك

المنامة في 15 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه واطيب تمنياته لجلالة الملك المفدى بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته وعلى شعب البحرين سنين عديدة بالمزيد من التقدم والنماء والرفعة.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 0649 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/15 - 57 : 09 AM