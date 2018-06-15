واشنطن: سنرد بحزم على انتهاكات الحكومة السورية في مناطق خفض التصعيد

واشنطن في 15 يونيو / بنا / أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ "إجراءات حازمة ومناسبة" ردا على انتهاكات الحكومة السورية في مناطق خفض التصعيد.



ودعت الخارجية الأميركية في بيان لها أوردته اذاعة "سوا" روسيا لتحمل "المسؤولية كاملة" واستخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري على الحكومة السورية كي توقف هجماتها وتمتنع عن شن أي هجمات إضافية.



ويأتي بيان الخارجية الأميركية في ختام يوم حافل بالتطورات في الملف السوري. فقد أجاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ولوزارة الخارجية الأميركية منح 6.6 ملايين دولار لفرق الدفاع المدني العاملة في مناطق المعارضة السورية. كما أجاز تقديم المساعدات لما يعرف بالآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة لمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية منذ مارس 2011.







م.ح.



بنا 0550 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/15 - 59 : 08 AM