مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 15 يونيو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/ جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني بعيد الفطر المبارك



/ جلالة الملك يلتقي رئيسي النواب والشورى بحضور رئيس الوزراء وولي العهد.. ويؤكد: جهد المواطن مقدرٌ.. وتوفير مزيد من الحياة الكريمة



/ جلالة الملك يصدر تشكيلا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة



/ جلالة الملك المفدى يصادق ويصدر قانون رقم (26) لسنة 2018 بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)



/ جلالة الملك المفدى يصدر مرسوما بالعفو الخاص والإفراج عن 155 نزيلاً



/ سمو رئيس الوزراء يؤكد خلال ترؤسه اجتماع عمل‎ على ضرورة التركيز على تحقيق النمو للصناديق التقاعدية



/ "الوطنية لمواجهة الكوارث" تتخذ كل الإجراءات الوقائية عبر منفذ المطار لمنع انتقال فيروس "نيباه" إلى البلاد



/ صندوق الدولي: البحرين ستحقق أعلى نسبة نمو بين الدول الخليجية



/ 120 دولة في الأمم المتحدة تدين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة في غزة



/ بومبيو يحذر من احتمال أن تواجه جهود السلام مع بيونج يانج «مخاطر»



/ الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك



/ في تقدم كبير.. القوات المشتركة تصل إلى مشارف مطار الحديدة



/ أمريكا: إيران اعترفت بدورها في هجمات 11سبتمبر الإرهابية





م.ح.



بنا 0535 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/15 - 40 : 08 AM