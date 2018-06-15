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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/06/15 - 40 : 08 AM
المنامة في 15 يونيو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/ جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني بعيد الفطر المبارك

/ جلالة الملك يلتقي رئيسي النواب والشورى بحضور رئيس الوزراء وولي العهد.. ويؤكد: جهد المواطن مقدرٌ.. وتوفير مزيد من الحياة الكريمة

/ جلالة الملك يصدر تشكيلا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة

/ جلالة الملك المفدى يصادق ويصدر قانون رقم (26) لسنة 2018 بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)

/ جلالة الملك المفدى يصدر مرسوما بالعفو الخاص والإفراج عن 155 نزيلاً

/ سمو رئيس الوزراء يؤكد خلال ترؤسه اجتماع عمل‎ على ضرورة التركيز على تحقيق النمو للصناديق التقاعدية

/ "الوطنية لمواجهة الكوارث" تتخذ كل الإجراءات الوقائية عبر منفذ المطار لمنع انتقال فيروس "نيباه" إلى البلاد

/ صندوق الدولي: البحرين ستحقق أعلى نسبة نمو بين الدول الخليجية

/ 120 دولة في الأمم المتحدة تدين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة في غزة

/ بومبيو يحذر من احتمال أن تواجه جهود السلام مع بيونج يانج «مخاطر»

/ الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

/ في تقدم كبير.. القوات المشتركة تصل إلى مشارف مطار الحديدة

/ أمريكا: إيران اعترفت بدورها في هجمات 11سبتمبر الإرهابية


م.ح.

بنا 0535 جمت 15/06/2018


عدد القراءات : 10         اخر تحديث : 2018/06/15 - 40 : 08 AM
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