جلالة الملك المفدى يشارك جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك المنامة في 15 يونيو / بنا / شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جموع المصلين في أداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في مصلى العيد بقصر الصخير.









كما شارك في أداء الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي الشورى و النواب وكبار المسؤولين و اصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى مملكة البحرين وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني.









واستمع جلالة الملك المفدى والحضور الى خطبة صلاة العيد ، حيث أكد الخطيب على المعاني السامية لعيد الفطر السعيد ، متوجهاً بالدعاء الى الباري جلت قدرته أن يحفظ عاهل البلاد المفدى ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ويوفقه لما فيه الخير والصلاح لمملكة البحرين ويديم على المملكة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والرخاء ويحقق لها ما تصبو اليه من عزة ورفعة وتقدم تحت قيادة جلالته .









وعقب انتهاء الصلاة ، تبادل جلالة الملك المفدى مع الحضور التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد ، شاكراً لهم تهانيهم الطيبة ودعواتهم الصادقة ، سائلا جلالته المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة الجليلة على البحرين وشعبها الوفي باليمن والخير والبركات.









ورفع جموع المصلين أجمل التهاني وأطيب التمنيات الى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة العطرة ، ضارعين الى الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على جلالته أعواماً عديدةً بوافر الصحة والسعادة ، وأن يوفق جلالته ويسدد خطاه ليواصل حفظه الله قيادة مسيرتنا المباركة من أجل رقي وازدهار مملكة البحرين ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية ، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بقيادة حضرة صاحب الجلالة ونهجه رعاه الله لتعزيز مكانة المملكة ودورها الفاعل في محيطها الاقليمي والعربي والدولي ، مشيدين بما حققته البحرين في عهد جلالته الزاهر من انجازات ومكتسبات عديدة وما تشهده من تطور مستمر في شتى الميادين لكل ما فيه خير ورخاء شعبها العزيز .

عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/15 - 10 : 08 AM