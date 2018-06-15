امين عام الامم المتحدة : أجزاء صواريخ أطلقت على السعودية مصدرها إيران الأمم المتحدة في 15 يونيو /بنا/قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير سري لمجلس الأمن الدولي إن بقايا خمسة صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن على السعودية منذ يوليو 2017 تشترك في سمات تصميم نوع معروف من الصواريخ تصنعه إيران وإن بعض المكونات صنعت في طهران .



واضاف في تقرير نصف سنوي بشأن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران اطلعت عليه ( رويترز ) إن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحديد متى نقلت الصواريخ أو مكوناتها أو التكنولوجيا المرتبطة بها من إيران .





س.ي



بنا 0101 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/15 - 43 : 05 AM