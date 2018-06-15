مقتل 96 من عناصر ميليشيا الحوثي في معركة الحديدة على يد المقاومة اليمنية الحديدة في 14 يونيو / بنا/ وصلت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمشاركة وإسناد فاعل من القوات المسلحة الإماراتية إلى منطقة الدوار الكبير الواقعة بمدخل الحديدة حيث أصبحت المدينة في مرمى جنود المقاومة.



وذكرت وكالة انباء الامارات ان عددا كبيرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف وخلال مواجهات مع قوات المقاومة ما أسفر عن مقتل 96 من عناصرها في ظل انهيار تحصيناتها ودفعاتها في جبهة الحديدة.

وتقوم قوات المقاومة اليمنية المشتركة بتمشيط جيوب وأوكار الميليشيات في المناطق المحررة بجبهة الحديدة وانتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي في محاولة منها لإيقاف تقدم القوات.



وتواصل قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية بمشاركة وإسناد إمارتي فاعل تقدمها الميداني من عدة محاور تجاه الحديدة محققة انتصارات عسكرية كبيرة وسط استنزاف قدرات الحوثيين البشرية والعسكرية وذلك ضمن عملية عسكرية كبرى وحاسمة لاستعادة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.



وكانت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية المشتركة بدأت عملية عسكرية كبرى بمشاركة وإسناد بري وبحري وجوي من القوات المسلحة الإماراتية لتحرير مدينة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بعد رفض الحوثيين القبول بالحلول السلمية حيث تمكنت من تحرير مناطق استراتيجية كانت تتحصن بها الميليشيات.





س.ي



بنا 0019 جمت 15/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/15 - 38 : 03 AM