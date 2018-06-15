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الرئيس الروسي يستقبل في الكرملين ولي العهد السعودي
2018/06/15 - 59 : 02 AM
موسكو في 15 يونيو/بنا/ استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بموسكو سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية في عدد من المجالات والتعاون السعودي الروسي في المجال النفطي وجدد الجانبان تأكيدهما ضرورة استمرار التعاون الثنائي للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.

كما تم بحث تطورات الأوضاع والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.


س.ي

بنا 2329 جمت 14/06/2018


عدد القراءات : 6         اخر تحديث : 2018/06/15 - 59 : 02 AM
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