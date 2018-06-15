الجيش اليمني يحقق تقدما ميدانيا غرب تعز تعز في 15 يونيو/بنا/ حققت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانيا جديدا في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية غرب محافظة تعز .



ونقل موقع (سبتمبر نت) عن مصادر ميدانية قولها، أن قوات الجيش اليمني شنت هجوما عنيفا على مواقع المليشيا الحوثية المتمركزة في جبل الحصن في مديرية مقبنة، واستعادت السيطرة على أجزاء كبيرة منه بعد معارك عنيفة.



وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم شنته الميليشيات على تحصيناتها في محيط جبل العويد بجبهة مقبنة .



واشارت إلى أن الهجوم أعقبه معارك عنيفة استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، استطاعت خلاها قوات الجيش اليمني من التصدي للهجوم واجبار المليشيا على التراجع بعد تكبيدها خسائر فادحة في صفوفها.



كما تصدى الجيش لهجوم مماثل شنته المليشيا على مواقع لهم في منطقة العنيين في جبل حبشي، بعد معارك عنيفة مع المليشيا تركزت في شرف العنيين ومحيط تبتي الصنادق وتوفيق فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين على تجمعات للمليشيا في المنطقة ذاتها أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.





س.ي



بنا 2258 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/15 - 15 : 02 AM