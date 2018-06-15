سفير الإمارات لدى البحرين: تحرير الحديدة جاء لكي تتمكن الحكومة اليمنية الشرعية من إعادة الأمن والاستقرار إلى الميناء ولتخفيف آثار الأزمة الإنسانية في اليمن المنامة في 15 يونيو/ بنا/ أكد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، بأن "العمليات العسكرية الحالية لقوات التحالف العربي في اليمن لتحرير الحديدة جاءت بناءً على طلب الحكومة الشرعية اليمنية، استناداً إلي قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة حول الأزمة اليمنية وهي 2216 و 2204 و 2201 و 2104"، موضحا سعادته بان "الهدف من عمليات قوات التحالف العربي جاءت لتحرير الحديدة، ولكي تتمكن الحكومة اليمنية الشرعية من إعادة الأمن والاستقرار إلى الميناء ولتخفيف آثار الأزمة الإنسانية في اليمن".





وأضاف سعادته " أن مليشيات الحوثي قامت باستغلال ميناء الحديدة لإطالة أمد الحرب وزيادة معاناة اليمنيين، وتدهور الوضع الإنساني من خلال استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى اليمن واستخدامها لاستهداف المملكة العربية السعودية"، مؤكدا سفير دولة الإمارات بان "استعادة الحديدة من مليشيات الحوثي سيعزز فرص التوصل لحل سياسي بعد ثلاث سنوات من الجهود، وسيعيد الزخم إلى مفاوضات المسار السياسي المتوقفة، وستدعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن السيد مارتن غريفت، للتوصل إلى الحل السياسي".



وأشار سعادته إلى أن "التحالف العربي أخطر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالعمليات العسكرية في الحديدة، وذلك ضمانا لسلامتهم كما وفر التحالف الممرات الآمنة لموظفي تلك الجهات إلى خارج الحديدة قبل بدأ العمليات"، وأوضح بان "قوات التحالف العربي على اتصال مستمر مع الأمم المتحدة والجهات الإغاثية لضمان استمرار سلاسة انتقال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وان التحالف العربي سيواصل التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي لضمان ان تؤدي عملية تحرير ميناء الحديدة إلى زيادة مباشرة في حجم المساعدات الإنسانية".







ح ب/خ.أ



بنا 2125 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/15 - 53 : 12 AM