الوطنية لمواجهة الكوارث: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية عبر منفذ المطار لمنع انتقال فيروس (نيبا) إلى البلاد المنامة في 14 يونيو/ بنا/ أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث أن وزارة الصحة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية عبر منفذ مطار البحرين الدولي، وذلك لضمان عدم انتقال فيروس (نيبا) والمنتشر في بعض مناطق الهند، منوهة في الوقت ذاته إلى قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، وشؤون الجمارك، بمنع استيراد جميع أنواع الأطعمة القادمة من المنطقة الموبوءة وتعميم ذلك على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وأوضحت اللجنة الوطنية أن مكتبها التنفيذي، يعمل على المتابعة والتنسيق لهذه الإجراءات ومراقبة الموقف لدراسة أي تطورات أو مستجدات تستدعي اتخاذ إجراءات أخرى.







صرح بذلك سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ، منوها إلى ضرورة تطبيق السبل والإجراءات الوقائية اللازمة وتشديدها من خلال ما يسمى بـــ(التقصي الوبائي) للحالات القادمة واتخاذ التدابير اللازمة فور اكتشاف أي حالة، بالإضافة إلى توعية وتحذير المسافرين الراغبين في الذهاب للمناطق الموبوءة مع إرشادهم بسبل الوقاية، ومعرباً عن شكره وتقديره لوزارة الصحة والجهات المعنية على رصد ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بهذا الخطر الوبائي من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ودول المنطقة والعالم وذلك للتصدي لمثل هذه الأمراض والأوبئة وتوفير البيئة اللازمة للوقاية منها.



واشتملت الإجراءات الوقائية المتخذة في منفذ مطار البحرين الدولي على تخصيص بوابة لدخول المسافرين القادمين من الهند لفحصهم، وفي حال الاشتباه بأي حالة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية فورا وإبلاغ المعنيين في وزارة الصحة لإرسال المختصين بالأوبئة لأخذ عينات وفحص المشتبه بإصابته بشكل أدق ، وفي حال ثبوت الإصابة يحال المسافر إلى غرفة العزل الصحي الخاصة بمطار البحرين الدولي تمهيداً لنقله بواسطة الإسعاف إلى غرفة العزل بمجمع السلمانية الطبي لتقديم العلاج اللازم.





ح ب/خ.أ



بنا 2003 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/14 - 11 : 11 PM