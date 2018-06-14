جلالة الملك المفدى يتلقى المزيد من الاتصالات الهاتفية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد المنامة في 14 يونيو/ بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالات هاتفية اليوم من كل من اخوانه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.







وقد تم خلال هذه الاتصالات تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلين الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين، وعلى شعوب هذه الدول الشقيقة بالخير والمسرات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرخاء.







ع.ر/خ.أ



بنا 2000 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/14 - 04 : 11 PM