شيخ الأزهر يهنئ جلالة الملك المفدى بحلول عيد الفطر السعيد المنامة في 14 يونيو/ بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.





حيث هنأ جلالة الملك المفدى بحلول عيد الفطر السعيد سائلا الباري جلّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى مملكة البحرين وشعبها الشقيق وكافة العرب والمسلمين بوافر الخير واليُمن والبركات.





ح ب/خ.أ



بنا 1948 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/14 - 54 : 10 PM