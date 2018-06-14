خلال اتصالات هاتفية..جلالة الملك يتبادل تهاني عيد الفطر المبارك مع خادم الحرمين الشريفين وسمو أمير دولة الكويت المنامة في 14 يونيو/ بنا/ جرت اتصالات هاتفية هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وكل من اخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.





وتم خلال هذه الاتصالات تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين، وشعوب هذه الدول الشقيقة باليُمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.





ع.ر/خ.أ



بنا 1947 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/14 - 06 : 11 PM