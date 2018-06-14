جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقيات تهنئة من رئيس الشورى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك المنامة في 14 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات إلى جلالته داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البحرين من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة جلالته الحكيمة، وأن ينعم الله على جلالته بموفور الصحة والعافية، ويبقي جلالته ذخرًا للمملكة وقائدًا لمسيرتها المباركة.







كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثله من معالي رئيس مجلس الشورى، عبر من خلالها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البحرين من كل مكروه، وأن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية مماثله من معالي رئيس مجلس الشورى ضمنها أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البحرين من كل مكروه، وأن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية.







ع.ر/م خ/م.ح.



بنا 1902 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/14 - 08 : 10 PM