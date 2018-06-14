رئيس مجلس النواب يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وشعب البحرين بحلول عيد الفطر السعيد المنامة في 14 يونيو/ بنا/ بعث معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعرب فيها عن خالص تبريكاته وتهانيه لصاحب الجلالة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالته وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية.



وبعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ضمنها خالص تهانيه وتبريكاته، داعيًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وعلى مملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، عبر فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة العافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وعلى مملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار.



كما هنأ رئيس مجلس النواب شعب مملكة البحرين الوفي بهذه المناسبة المباركة، متمنياً أن يحل الخير والبركة عليه في ظل قيادته الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والمسرات.





ح ب/خ.أ



بنا 1836 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/14 - 43 : 09 PM