الرئاسة الفلسطينية: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار حماية الشعب الفلسطيني يؤكد الحق والعدل والشرعية الدولية رام الله 14 يونيو/بنا/ أكدت الرئاسة الفلسطينية إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، شكل رسالة قوية للولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل بأن العالم كله يقف مع الحق والعدل والشرعية الدولية مهما كان حجم الضغوطات، خاصة بعد وقوف 6 دول فقط مع أميركا.



وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي "أن القرار الاممي أثبت وبشكل قاطع، بأن الارادة الفلسطينية تستطيع مواجهة كل المحاولات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها صفقة القرن التي تستهدف الدول العربية وإعادة تشكيل مستقبلها خارج إرادة شعوبها".



وأشار إلى "أن الرسالة الأقوى للقرار الأممي، كانت موجهة لحركة حماس، وذلك من خلال رفض فلسطين القبول بالتعديل الأميركي القاضي بان حماس حركة إرهابية"، مؤكدا "أن الرفض الفلسطيني للتعديلات الأميركية- الإسرائيلية، يوضح تماماً أن القيادة الفلسطينية لن تقبل أو تسمح بالعبث في القضايا الوطنية مهما كان الثمن، وذلك عندما جازفت بإمكانية هزيمة المشروع المقدم نتيجة الضغط الاميركي على كثير من الأعضاء، وأصرت على التصويت على المشروع الفلسطيني الثابت والواضح دون التعديلات الاميركية، وصد محاولات التلاعب والضغط والتهديد".





خ.أ



بنا 1809 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/14 - 12 : 09 PM