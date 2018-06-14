مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه طلب الحكومة الشرعية اليمنية لقوات التحالف العربي لإنهاء الانقلاب الحوثي القاهرة في 14 يونيو/بنا/ أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ضرورة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض اي تدخل في شئونه الداخلية.



جاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية برئاسة سلطنة عُمان، وبناء على طلب من اليمن وتأييد كل من المملكة العربية السعودية والامارات، لبحث تطورات الوضع في اليمن.



وشدّد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربي بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية وبشكل خاص في ميناء الحديدة.



وأعلن المجلس تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاثة وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن٢٢١٦ والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول الى تسوية سياسية شاملة في اليمن.



وحث كل الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية، التي تؤثر سلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحرجة الحالية، ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت مراحل غاية في الصعوبة، والدعوة لتضافر الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وارواح المدنيين في المحافظات اليمنية كافة.



وأدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار المليشيات الانقلابية الحوثية للمدن اليمنية واستغلال ميناء الحديدة للاستيلاء على واردات المساعدات الانسانية لليمن والتي أدت الى اثار كارثية وتدهور الوضع الإنساني في اليمن.



كما أدان قيام مليشيات الحوثي من استغلال لميناء الحديدة لإطالة امد الحرب في اليمن وزيادة معاناة الشعب اليمني من خلال تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية الى اليمن واستخدامها لاستهداف المملكة العربية السعودية وكذلك استخدام ايرادات الميناء في تمويل حملاتهم العسكرية، فضلاً عن إعاقة جهود الاغاثة في توصيل المساعدات الانسانية لليمنيين ومصادرة وبيع شحنات المساعدات الانسانية.



وأكد المجلس أهمية سلامة المدنيين، داعياً مليشيا الحوثي إلى الانسحاب من مدينة الحديدة بما يضمن دخول المساعدات الانسانية الى اليمن، مشدداً على تأييده لجهود التحالف العربي في تحسين الوضع الإنساني بشكل فوري وطويل المدى في المناطق المحررة.







خ.أ



بنا 1758 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/14 - 03 : 09 PM