جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني من أنجال سمو الأمير محمد بن سلمان المنامة في 14 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من كل من سمو الشيخ احمد بن محمد بن سلمان ال خليفة وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة وقد عبر الجميع في برقياتهم عن أطيب تهانيهم وخالص تمنياتهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة جلالته حفظه الله وعلى الامتين العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.



و تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة الذين رفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات آل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموه بدوام الصحة والسعادة وعلى المملكة وشعبها الكريم، باطراد الرفعة والتقدم والرقي وعلى كافة العرب والمسلمين باليُمن والخير والمسرات.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة.



وقد عبّروا في برقياتهم عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذه المناسبة السعيدة، مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه بوافر الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز وشعب البحرين الوفي بالتقدم والرفعة والرقي.













ع.ر/خ.أ



بنا 1711 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/14 - 15 : 08 PM