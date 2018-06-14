جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقيات التهنئة من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسئولين في المملكة المنامة في 14 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى، واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة والوجهاء والاعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين.



وقد عبر الجميع في برقياتهم عن اطيب تهانيهم وخالص تمنياتهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله العلي القدير ان يعيدها على جلالته اعواما عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة جلالته حفظه الله وعلى الامتين العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة والوجهاء والاعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين، الذين رفعوا اسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة الجليلة، سائلين المولى العلي القدير ان يعيدها على سموه بدوام الصحة والسعادة وعلى المملكة وشعبها الكريم باطراد الرفعة والتقدم والرقي وعلى كافة العرب والمسلمين باليمن والخير والمسرات.



وتلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة والوجهاء والاعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين، حيث عبروا عن خالص التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد بهذه المناسبة الجليلة، مبتهلين الى الباري عز وجل ان يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكتنا الغالية بتحقيق المزيد من التقدم والنماء وعلى جميع العرب والمسلمين بالخير والبركات.







ع.ر/م.ح.



بنا 1711 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/14 - 14 : 08 PM