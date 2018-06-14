جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقيات التهنئة من اشقاء جلالة الملك المفدى المنامة في 14 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى ال خليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة وزير شئون الديوان الملكي رفعوا فيها اسمى آيات التهاني والتبريكات الى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة المباركة، ضارعين الى الباري جلت قدرته ان يعيدها على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير والبركات.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى ال خليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة وزير شئون الديوان الملكي اعربوا فيها عن خالص التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة العطرة، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز وشعب البحرين الوفي بمزيد من الازدهار والتقدم.



وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة رئيس الحرس الوطني ، وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى ال خليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة وزير شئون الديوان الملكي، وقد عبروا في برقياتهم عن خالص التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذه المناسبة السعيدة ، مبتهلين الى الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على سموه بوافر الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز وشعب البحرين الوفي بالتقدم والرفعة والرقي.



ع.ر/م.ح.



بنا 1704 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/14 - 11 : 08 PM