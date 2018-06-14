جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني مع قادة الدول الخليجية والعربية والاسلامية بحلول عيد الفطر السعيد المنامة في 14 يونيو/ بنا / تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد مع اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والاسلامية الشقيقة.



وقد أعرب جلالته ايده الله فيها عن اطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، سائلا الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات.



وتبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد مع اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والاسلامية الشقيقة، ورؤساء الوزراء وأولياء العهود، وقد ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بوافر الصحة والسعادة، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بمزيد من الخير واليمن والمسرات.



وتبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد مع اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والاسلامية الشقيقة، وأولياء العهود، عبر سموه حفظه الله فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة، مبتهلا إلى الباري جل شأنه ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات.



ح ب/م.ح.



بنا 1656 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/14 - 02 : 08 PM