(الجوازات) تنهي استعداداتها لتسهيل حركة المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المنامة في 14 يونيو/ بنا/ أنهت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، كافة الاستعدادات اللازمة والتي تضمن تسهيل حركة المسافرين القادمين والمغادرين في كافة المنافذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفي هذا الإطار، تم تخصيص مسارات للمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين من دول مجلس التعاون وكذلك المقيمين فيها من أجل تسهيل إجراءات دخولهم للملكة.



كما تم زيادة عدد الموظفين على جدول النوبات في كل من منفذ مطار البحرين الدولي ومنفذ جسر الملك فهد، لاستيعاب عدد الزائرين وتقديم التسهيلات المطلوبة عند الوصول والمغادرة.



وبهذه المناسبة دعت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التأكد من صلاحية كافة الوثائق المطلوبة للسفر بالإضافة إلى مواعيد الحجوزات، داعيةً إلى إبداء التعاون الكامل فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المطلوبة أثناء السفر



ع.ر/خ.أ



بنا 1656 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/06/14 - 08 : 08 PM